As imagens que marcam o primeiro dia de Schmidt e da nova equipa técnica do Benfica no Seixal

Roger Schmidt chegou esta sexta-feira a Lisboa para dar início à sua aventura no Benfica. Juntamente com a sua equipa técnica, que conta com o ex-jogador das águias Javi García, o alemão conheceu os cantos à 'casa' naquele que foi o primeiro dia da nova estrutura no Seixal. Não faltou um abraço entre o treinador e o presidente Rui Costa. [Imagens: SL Benfica]