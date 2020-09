Luís Filipe Vieira apresentou esta quarta-feira a sua recandidatura à presidência do Benfica, numa cerimónia onde contou com o apoio de Jorge Jesus, Rui Costa, Luisão e outros dirigentes do clube. Também atletas das modalidades, como Telma Monteiro ou Fernando Pimenta, marcaram presença no evento. O presidente acabou por emocionar-se na parte final ao falar do pai.