O Football Talent Scout, portal especializado na deteção de jovens talentos, elegeu as 15 melhores academias de futebol da última década tendo em conta a qualidade e a quantidade de jogadores 'produzidos' e segundo quatro critérios: nascidos em 1990 ou depois; ingresso no clube com 17 anos ou menos, estar pelo menos três anos no clube antes dos 20 anos e estreia no futebol profissional pelo clube.[Imagens: Reuters, Lusa/EPA e Action Images e Paulo Calado]