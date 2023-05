As melhores imagens da festa benfiquista na Câmara Municipal de Lisboa

O plantel do Benfica foi esta segunda-feira recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, nos Paços do Concelho para as celebrações da conquista do título nacional número 38 da história do clube, alcançado no último sábado após o triunfo por 3-0 sobre o Santa Clara na última jornada da Liga Bwin 2022/23. Estas são algumas das melhores imagens da cerimónia, que contou com a presença de milhares de benfiquistas. [Imagens: SL Benfica, Sérgio Lemos e LUSA/EPA]