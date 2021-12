As melhores imagens da gala anual dos Globe Soccer Awards

A gala anual dos Globe Soccer Awards decorreu esta segunda-feira, no Dubai, e concentrou várias personalidades do mundo do desporto que ajudaram a dar ainda mais 'glamour' a uma cerimónia em que Cristiano Ronaldo recebeu o prémio de Maior Goleador de Sempre e viu Mbappé arrecadar a distinção mais desejada, a de Futebolista do Ano. [Imagens: Action Images e Reuters]