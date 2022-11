As melhores imagens da Gala dos 75 anos da Federação Portuguesa de Voleibol: Record distinguido no evento

Realizou-se esta sexta-feira à noite a gala dos 75 anos da Federação Portuguesa de Voleibol. No Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, foram muitas as personalidades ligadas à modalidade - e não só - que estiveram presentes. Record, representado pelo subdiretor Vítor Pinto, foi distinguido no evento pela "colaboração prestação ao voleibol".