As melhores imagens da passadeira vermelha dos Galardões Cosme Damião

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica celebra esta terça-feira 119 anos de existência, data que é hoje celebrada nos Galardões Cosme Damião, cerimónia que decorreu na Aula Magna, em Lisboa. Antes dos discursos, é a passadeira vermelha que tem todo o destaque! Aqui mostramos as melhores imagens da chegada dos atletas, dirigentes e figuras importantes do desporto nacional antes de darem entrada no evento. [Fotografias: Vítor Chi]