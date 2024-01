As melhores imagens do Nazaré Big Wave Challenge

A equipa dos brasileiros Lucas Chianca e Pedro Scooby ganhou esta segunda-feira o Nazaré Big Wave Challenge , prova de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL), com a recordista mundial Maya Gabeira, do Brasil, a vencer no quadro feminino. Com o 'canhão' da Nazaré a produzir ondas muito grandes, entre os 12 e os 15 metros, mas longe do tamanho atingido nos recordes mundiais do Guinness, as cerca de 45 mil pessoas das mais variadas nacionalidades que estiveram na Praia do Norte vibraram com o alto nível de surf apresentado ao longo do dia.