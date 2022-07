O Benfica bateu este sábado os ingleses do Reading, do Championship, por 2-0, naquele que foi o primeiro jogo-treino de pré-temporada da 'era' Roger Schmidt. Alexander Bah e Gil Dias marcaram os dois golos dos encarnados, que utilizaram 22 jogadores (duas equipas distintas na 1.ª e 2.ª partes). Estas são as melhores imagens do duelo de hoje. [Imagens: SL Benfica e Reading]