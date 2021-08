Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

As águias circularam a bola com facilidade e o domínio do jogo nunca esteve em causa. João Mário voltou a destacar-se porque construiu e finalizou; Rafa continua em forma e Yaremchuk estreou-se com ‘meio golo’. [Imagens: David Cabral Santos]