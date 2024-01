E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Álvaro Carreras já conheceu os cantos à nova casa. O lateral-esquerdo espanhol, que chega por empréstimo do Manchester United, assinou contrato esta terça-feira e já se passeou pelo Estádio da Luz, ao lado do presidente Rui Costa, mostrando-se sempre de sorriso no rosto. O jovem de 20 anos herda a camisola 3 de Grimaldo.