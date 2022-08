Fredrik Aursnes foi esta quarta-feira oficializado como o mais recente reforço do Benfica. O internacional norueguês, de 26 anos, já assinou contrato e posou com a camisola dos encarnados. Pelo meio, o novo '8' das águias abraçou ainda o presidente Rui Costa. [Imagens: SL Benfica]

