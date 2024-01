E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica divulgou esta quarta-feira as primeiras imagens de Gianluca Prestianni após assinar contrato até 2029. O criativo argentino, de 18 anos, já conheceu os cantos à nova casa, esteve com o presidente benfiquista Rui Costa e prestou declarações aos canais oficiais do Benfica. [Imagens: Benfica]