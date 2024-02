As primeiras imagens do julgamento de Dani Alves em Barcelona

Arrancou esta segunda-feira, em Barcelona, a primeira sessão do julgamento de Dani Alves, ex-futebolista brasileiro que se encontra há já um ano em prisão preventiva após estar alegadamente envolvido num caso de abuso sexual. O ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira foi fotografado hoje pela primeira vez desde que foi preso. As imagens mostram o desgaste acumulado no rosto de Dani Alves. [Imagens: Reuters]