Os dois treinadores de FC Porto e Benfica mostraram diferentes reações no final do clássico entre dragões e águias. Sérgio Conceição agradeceu o apoio dos adeptos portistas, felicitou a equipa de arbitragem e falou aos jogadores na roda, já Bruno Lage invadiu a área técnica do adversário, entrou no relvado para corrigir Grimaldo e, no final, mostrou sair de cabeça erguida. [Imagens: Peter Spark / Movephoto e Hugo Monteiro]