As transferências mais caras de sempre do futebol português: Benfica passa a dominar totalmente o top-5

Confirmada a mudança em definitivo de Gonçalo Ramos para o Paris SG, por 65 milhões de euros, o Benfica passa a deter as cinco mais caras transferências da história do futebol português. Consulte acima o top-15 dos maiores negócios do nosso campeonato, com base nos dados divulgados pelos clubes à CMVM no momento das vendas, sempre referentes ao valor base, sem adição dos montantes relativos a objetivos.