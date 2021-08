As transferências mais caras de sempre: Jack Grealish toma lugar de Cristiano Ronaldo

A transferência de Jack Grealish do Aston Villa para o Manchester City por 117.5 milhões de euros espantou o Mundo do futebol. O internacional inglês, de 25 anos, entrou assim diretamente para o top-10 das transferências mais caras de sempre da história do futebol, relegando os 117M€ que a Juventus pagou ao Real Madrid por Cristiano Ronaldo, em 2019, para o oitavo posto dos negócios mais caros. Os dados são retirados da página especializada 'Transfermarkt'.