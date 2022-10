As vendas mais lucrativas da história da SAD do FC Porto: os milhões em mais-valias

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

A partir de 2010/11 a FC Porto, Futebol SAD passou a pormenorizar as mais-valias líquidas obtidas com vendas de passes de jogadores. Esta semana ficou a saber-se, por exemplo, que a venda de Vitinha ao Paris Saint-Germain bateu todos os recordes e tornou-se no negócio mais lucrativo da história portista. Agora, Record apresenta-lhe os 20 negócios que mais renderam aos cofres dos azuis e brancos, sendo que quase metade (nove, no caso) são de jogadores cuja valorização passou pelas mãos de Sérgio Conceição.