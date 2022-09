Assim está a cara de Cristiano Ronaldo dias após choque contra o guarda-redes da Rep. Checa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Seleção Nacional regressou esta segunda-feira aos trabalhos após o triunfo sobre a República Checa na 5.ª jornada da Liga das Nações. Os internacionais subiram ao relvado ainda antes da conferência de imprensa de antevisão ao duelo com a Espanha (agendado para as 19h45 de terça-feira, amanhã) e Cristiano Ronaldo foi, naturalmente, um dos destaques, muito pelo choque que teve no último jogo pela Seleção. [Imagens: Reuters, Action Images e LUSA/EPA]