Aston Martin já apresentou o novo AMR24: as primeiras imagens do carro de Alonso e Stroll para 2024

A temporada de 2024 da Fórmula 1 começa a ganhar forma. Esta segunda-feira, a Aston Martin apresentou o novo AMR24, o carro que Fernando Alonso e Lance Stroll irão pilotar durante esta próxima temporada, que arranca já no dia 29 deste mês, com o Grande Prémio do Bahrain a acontecer no sábado (dia 2 de março). [Imagens: Aston Martin Aramco F1 Team]