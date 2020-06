Ataque ao autocarro do Benfica: veja as imagens do local do incidente

O autocarro onde seguia a equipa principal do Benfica, após o encontro com o Tondela, a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS,na noite de quinta-feira, ao quilómetro 13, no sentido Norte-Sul, da A2, quando se dirigia para o centro de estágios do clube, no Seixal. Veja as imagens do local onde ocorreu o ataque, que acabou coma receberem assistência hospitalar. A Polícia mantém presença no Seixal. [Imagens: Pedro Ferreira]