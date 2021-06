O Sporting venceu o FC Porto ( 86-85 ), no quinto e derradeiro jogo da final do playoff da Liga Placard, e sagrou-se campeão nacional de basquetebol, 39 anos depois. [Fotos: Lusa e Paulo Calado]

Até Luís Magalhães andou 'pendurado' no cesto: a festa do título do Sporting no basquetebol