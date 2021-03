O Barcelona apurou-se para a final da Taça do Rei com um triunfo por 3-0 sobre o Sevilha, após prolongamento. Trincão entrou aos 89 minutos, pouco antes de Piqué fazer o 2-0 e forçar horas extras no Camp Nou, já que na 1.ª mão os andaluzes tinham ganho pelo mesmo resultado. Braithwaite foi o herói do Barça, ao apontar o golo decisivo. Nas redes sociais, os memes fizeram a festa...