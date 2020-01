Surpresa no Wanda Metropoliano, com o Leganés, último classificado na Liga espanhola, a empatar a zero com o Atlético Madrid . Oblak foi o jogador em maior destaque na 1.ª parte. O guarda-redes colchonero negou o golo aos visitantes, enquanto a marcação cerrada a João Félix 'atirou' o internacional português várias vezes ao chão.