O autocarro do Liverpool ficou preso no trânsito e chegou atrasado ao Stade de France, palco da final da Liga dos Campeões, entre os reds e o Real Madrid. Este jogo que começará 15 minutos depois da hora prevista (20 horas), por razões de segurança. Alguns adeptos ainda não conseguiram entrar no recinto. [Créditos: Twitter, Lusa/EPA e Reuters]