O Real Madrid utilizou um autocarro sem o símbolo do clube para fazer a viagem da unidade hoteleira até Camp Nou. Contudo, o veículo tinha duas frases curiosas: "o medo é o inimigo" e "a força está contigo". Os momentos que antecederam a partida foram marcados por protestos de independentistas catalães. [Fotos: Reuters/EPA]

Autocarro do Real Madrid sem o símbolo do clube... mas com mensagens curiosas