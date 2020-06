Avançado do Mainz sai de maca após choque arrepiante e é transportado ao hospital

Taiwo Awoniyi, avançado do Mainz, protagonizou este domingo um lance arrepiante com um adversário no duelo frente ao Augsburgo . Aos 17 minutos Awoniyi chocou com Felix Uduokhai, caiu desamparado no relvado e permaneceu imóvel enquanto era assistido pelos médicos. Após estabilizar, o jogador nigeriano abandonou o relvado de maca com um colar ervical e foi transportado ao hospital de Mainz. Segundo a imprensa alemã o avançado de 22 anos encontra-se estável. [Imagens: Reuters]