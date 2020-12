Avançado do M'Gladbach cospe na cara de um adversário e acaba expulso

Marcus Thuram, jovem avançado do Borussia Monchengladbach e filho do antigo internacional francês Liliam Thuram, protagonizou este sábado um gesto que lhe valeu cartão vermelho direto frente ao Hoffenheim, na 13.ª jornada da Bundesliga. Thuram 'pegou-se' com Stefan Posch, cuspiu na cara do defesa do Hoffenheim e o árbitro, após consultar as imagens, expulsou o avançado gaulês ao minuto 79. Posch, que até nem reagiu à cuspidela, acabou amarelado. Refira-se que no momento do lance o jogo estava empatado a um golo e o Hoffenheim aproveitou a superioridade numérica nos minutos finais para marcar e garantir o triunfo (1-2). [Imagens: Reuters e Twitter]