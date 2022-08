Yago marcou, aos 88', o golo da vitória ( 2-1 ) do Portimonense sobre o V. Guimarães, na 3.ª jornada. Na celebração, o avançado brasileiro pegou na bandeirola de canto, usou-a como se fosse uma arma e virou-se para os adeptos visitantes, simulando que estava a disparar na sua direção. Os simpatizantes e jogadores minhotos não gostaram e gerou-se uma enorme confusão, no relvado e nas bancadas.

Avançado do Portimonense 'fuzilou' adeptos do V. Guimarães com bandeirola de canto e provocou revolta