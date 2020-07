Bairro artístico de Manchester inspira a nova camisola do City

O Manchester City anunciou esta quinta-feira a camisola principal para a próxima temporada . A nova 'pele' dos citizens distingue-se das anteriores, pois apresenta um mosaico inspirado no bairro Northern Quarter, uma zona da cidade de Manchester com vários murais nos quais estão representadas diversas personalidades do desporto (como Joe Hart a George Gest) e de outras áreas, como o músico Bob Marley ou ator Sean Connery. [Imagens: Manchester City]