Mario Balotelli está apaixonado. O jogador italiano, que este ano teve problemas no Brescia e ao que tudo indica estará a caminho do Génova, foi 'apanhado' por uma revista italiana num restaurante com Alessia Messina, ex-concorrente do Big Brother italiano, em clima de romance. O avançado admitiu estar "apaixonado e comprometido". (Fotos EPA)