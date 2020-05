Bancadas vazias, bolas desinfetadas e suplentes afastados: o retrato do dérbi em Dortmund

Arrancou a Bundesliga depois da paragem devido à pandemia e logo com um 'escaldante' dérbi do Ruhr em Dortmund entre Borussia e Schalke 04. É certo que a bola voltou a rolar nos relvados alemães dois meses depois, mas tudo com grandes cuidados para impedir contágios. Das bancadas vazias à distância de segurança nos bancos de suplentes - e jogadores com máscara -, até as bolas foram desinfetadas... [Imagens: Reuters]