Bárbara Norton de Matos fala em sonho e só apontam "maravilhas" nesta imagem

Tem mais de 244 mil seguidores no Instagram e a cada publicação soma mais e mais. "Dream", escreveu Bárbara Norton de Matos na legenda da nova fotografia na qual surge em biquíni e as reações foram as de sempre: elogios e mais elogios. Isabel Figueira, por exemplo, escreveu um "que maravilha" e houve quem ripostasse "eu nesta foto vejo várias" [Fotos Instagram Bárbara Norton de Matos]