Barcelona de olho em novos 'Joões': as oportunidades de negócio para o próximo mercado

Há oportunidades de negócio que são únicas no futebol, especialmente para clubes que se encontram com as finanças debilitadas. E que o diga o Barcelona… No último dia do mercado de transferências, fechou o empréstimo de João Félix e João Cancelo, que se encontravam em situações complicadas nos seus clubes. O 'Mundo Deportivo' fez uma lista com alguns dos jogadores que, em janeiro, podem rumar à formação catalã em modos semelhantes aos dos dois 'Joões' e há nomes de craques bem conhecidos que não estão a ter vida fácil nas suas equipas ou que estão em final de contrato.