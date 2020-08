Barcelona poupa 55 milhões se despachar estes cinco 'pesos pesados': catalães já fazem contas

O humilhante resultado registado diante do Bayern Munique na Liga dos Campeões levou o Barcelona a iniciar uma remodelação profunda no plantel, com alguns pesos-pesados a serem dados como transferíveis. O jornal inglês 'Daily Mail' avança que só com a saída destes cinco jogadores o clube catalão pouparia pouco mais de 55 milhões de euros por época em salários. (Dados 'Daily Mail')