Barcelona vai defrontar Real Madrid com... Drake na camisola

O norte-americano Drake é conhecido por ser uma figura que habitualmente dá azar quando anuncia o seu apoio a algum clube, mas nem isso demoveu o Barcelona de aceitar o desafio de colocar o símbolo do rapper na sua camisola para o clássido de domingo, diante do Real Madrid. O anúncio foi feito esta sexta-feira e faz parte da nova estratégia de patrocínio do clube ao abrigo do acordo com a plataforma de streaming de música Spotify.