A brilhante vitória ( 0-1 ) do Marselha de André Villas-Boas diante do Paris Saint-Germain, atual vice-campeão europeu, terminou da pior maneira possível. Os jogadores de ambas as equipas 'pegaram-se' dentro de campo, já durante o período de tempo-extra, em momentos de tensão que acabaram com cinco expulsões em apenas dois minutos... Neymar foi um dos que viu cartão vemelho, tendo sido apanhado pelo VAR a dar uma palmada em Alvaro González. Tudo porque o jogador do Marselha terá chamado "macaco" ao internacional brasileiro durante o jogo, que ripostou no final: "Tu és um racista!". [Imagens: Frames Eleven Sports, Action Images e Reuters]