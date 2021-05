Bayern celebrou assim o 9.º título consecutivo e Tiago Dantas não ficou de fora

O Bayern Munique conquistou este sábado o 9.º título consecutivo da Bundesliga. A equipa bávara entrou em campo já campeã, mas mesmo assim goleou o B. Mönchengladbach por 6-0 ! No final do encontro, plantel e equipa técnica liderada por Hansi Flick festejaram no relvado da Allianz Arena e com Tiago Dantas. O médio cedido pelo Benfica não entrou nas opções para o jogo de hoje mas, como participou em dois encontros, sagra-se campeão alemão. [Imagens: Reuters]