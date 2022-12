Benfica abre portas do centro de estágios do Seixal aos funcionários do clube

O Benfica abriu portas do centro de estágios do Seixal, o Benfica Campus, aos funcionários do clube, em jeito de prenda em quadra natalícia. "Os funcionários e colaboradores do Clube ficaram a conhecer presencialmente e em pormenor as instalações – balneário, ginásio, salas de fisioterapia, refeitório, etc. – onde diariamente a equipa trabalha e se prepara para encarar as diversas frentes competitivas. No remate desta prenda de Natal antecipada, puderam assistir, no Campo n.º 3, ao treino do plantel liderado por Roger Schmidt", pode ler-se no site oficial das águias. [Fotos: Benfica]