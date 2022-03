O Benfica realizou esta manhã a última sessão de treino antes da partida para o Minho, onde amanhã os encarnados defrontam o Sp. Braga, na 28.ª jornada da Liga Bwin, a partir das 20h15. Veja as imagens.

Benfica afina estratégia antes do jogo com o Sp. Braga: veja as imagens do treino