Benfica ajuda jovem adepto a concretizar sonho: autógrafos e fotografias com jogadores na visita ao Seixal

O Benfica realizou esta terça-feira o sonho de Martim, um jovem adepto benfiquista que ansiava conhecer pessoalmente as figuras do plantel encarnado. Em parceria com a Fundação Benfica, a secção de futebol profissional das águias preparou uma receção a Martim no Benfica Campus, onde vários jogadores, assim como Roger Schmidt, aproveitaram para realizar o sonho do jovem adepto. No final, Martim recebeu como presente uma camisola autografada por todos os jogadores do plantel. [Imagens: SL Benfica]