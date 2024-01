E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica apresenta-se esta tarde em Arouca com uma novidade nas camisolas. Os jogadores atuam com o nome de Eusébio nas costas, assinalando os 10 anos da morte do Pantera Negra, que disse adeus aos 71 anos, a 5 de janeiro de 2014. (foto: Movenotícias)