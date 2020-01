O portal Transfermarkt atualizou esta segunda-feira os valores de mercado dos jogadores da Liga NOS, numa lista que continua a ser comandada por Bruno Fernandes, mas que conta com muitas novidades. Especialmente no que ao jogador que mais se valorizou entre os 30 mais valiosos, o avançado portista Fábio Silva. Ainda assim, na lista total o jogador que mais se valorizou foi Luís Maximiano, com um aumento de 600% no seu valor, dos 200 mil euros para os 1,5M€.