O "Benfica de Eusébio", como o jornal 'Marca' lhe chama, concorre para melhor 11 da história do futebol numa votação levada a cabo para os internautas no site do diário espanhol. Em campo, ao lado do Pantera Negra, surgem os outros 10 jogadores do Benfica que estiveram em campo ante o Real Madrid na final da Taça dos Campeões Europeus de 1962 e triunfaram por expressivos 5-3. Eusébio da Silva Ferreira apontou dois golos na partida em Amesterdão, ajudando a operar uma reviravolta face ao 2-0 desvantajoso no marcador. Conheça a lista completa para votação.