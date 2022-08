Benfica de Schmidt anima adeptos: 'romaria' no Seixal entusiasma até os jogadores

Foram muitos os adeptos do Benfica que esta manhã estiveram à porta do centro de treinos dos encarnados, no Seixal, para tentar a sorte de uma selfie ou um autógrafo. À saída do treino, Verthongen, Rodrigo Pinho e Meité foram alguns dos jogadores que pararam os carros e responderam às solicitações dos jovens. Recorde-se que o Benfica recebe amanhã o Arouca, às 20H15, no arranque da Liga Bwin 2022/23 [Fotos Pedro Catarino]