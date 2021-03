Benfica despediu-se do 'velhinho' Estádio da Luz há 18 anos: veja quem jogou nessa partida

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Vinte e dois de março de 2003. Há 18 anos o Benfica realizava o último jogo no 'velhinho' Estádio da Luz diante do Santa Clara, em duelo referente à 26.ª jornada da então denominada Superliga portuguesa. As águias venceram por 1-0 com golo de Simão, aos 62 minutos, na cobrança de um penálti. Recorde nesta galeria todos os jogadores do Benfica que pisaram pela última vez o relvado da 'Catedral'. [Imagens: Arquivo/Record]