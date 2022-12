Benfica e FC Porto no top 30 dos estádios com mais adeptos: veja a lista

O site 'Transfermakt', especialista em valores de mercado, publicou a lista dos clubes com as melhores médias de assistência em 2022, com Benfica e FC Porto a integrem o top 30. O site ressalva o facto de as regras de prevenção da covid terem sido diferentes em vários países, bem como que o Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, está a ser renovado.