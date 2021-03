A revista 'Four Four Two' lançou esta quinta-feira uma longa lista na qual elenca os 100 símbolos mais bonitos da história do futebol. Sendo uma publicação britânica, o futebol de Terras de Sua Majestade é naturalmente o mais representado, mas a verdade é que há espaço para tudo e todos, até para os símbolos de Benfica e FC Porto. Acima poderá consultar a lista completa, com a justificação para a inclusão das duas formações lusas na lista.