Benfica e FC Porto são quem mais lucrou em transferências no séc. XXI; Sporting em 5.º e Sp. Braga em 15.º

Benfica e FC Porto foram os dois clubes que mais lucraram com transferências de jogadores desde o início do século XXI. Os dados foram esta segunda-feira revelados pela plataforma 'Transfermarkt', que coloca ainda Sporting e Sp. Braga na lista dos 15 clubes que mais lucro tiveram neste particular. [Imagens: Reuters, Action Images, SL Benfica, Al Nassr, Manchester United, Arsenal, Leipzig, Atlético Madrid, Tottenham, UEFA, Nápoles e Marselha]