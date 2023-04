Benfica e Sporting lideram lista dos sub-23 mais valiosos fora dos Big Five: veja o top-20

Um estudo do CIES (Observatório do Futebol) revelou esta quarta-feira os jogadores sub-23 mais valiosos do momento, com três portugueses no topo da lista, dois atuam no Benfica e um no Sporting. Destaque ainda para a presença de Manuel Ugarte, outro jogador dos leões, na 13.ª posição, de Orkun Kökçü, médio turco do Feyenoord que está na lista de possíveis reforços do Benfica para a próxima época (9.ª). Valores nas imagens referentes a uma estimativa de transferência na próxima janela de mercado. [Imagens: Reuters, Action Images, Getty Images]